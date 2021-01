Heurtel ritrova il sorriso con la Francia, Collet lo convoca per la finestra di Febbraio

Vincent Collet ha annunciato la lista dei 12 giocatori che scenderanno in campo nell’ultima finestra di qualificazione a EuroBasket 2022. La Francia giocherà sabato 20 febbraio contro il Montenegro e lunedì 22 contro la Gran Bretagna, nella bolla che si svolgerà a Podgorica (Montenegro). Nella lista, spicca il nome del playmaker del Barcellona, Thomas Heurtel. Ecco i 12 convocati:

– ALBICY Andrew (Gran Canaria)

– JULIEN Axel (Digione)

– HEURTEL Thomas (Barcellona)

– CORDINIER Isaïa (Nanterre 92)

– BOUTEILLE Axel (Malaga)

– KONATE Lahaou (Metropolitans 92)

– OUATTARA Yakuba (Real Betis)

– ROOS Maxime (Metropolitans 92)

– M’BAYE Amath (Karsiyaka)

– CHASSANG Alexandre (Digione)

– LESSORT Mathias (Monaco)

– BOUTSIELE Jerry (Limoges)

Giocatori a disposizione:

– ROUSSELLE Jonathan (Bilbao)

– N’DOYE Abdoulaye (Monaco)

– MICHINEAU David (Metropolitans 92)

– LANG Nicolas(Limoges)

– JAITEH Mouhammadou (Gaziantep)

– CORNELIE Petr (Pau-Laca-Orthez)

Questo il commento del CT Vincent Collet:

“La lista è molto simile a quella di novembre. Ci ha dato soddisfazione sia per lo spirito di squadra che per i risultati ottenuti. L’ingresso nel gruppo di Thomas Heurtel è un’opportunità nata dalle sue difficoltà con il Barcellona. Noi abbiamo approfittato dell’occasione e sono convinto che lui possa rinforzare la nostra squadra. L’altro ingresso è Maxime Roos. Durante il precedente raduno non abbiamo avuto il tempo di vedere i suoi progressi che ci sono stati tra l’annuncio della convocazione ed il debutto nelle qualificazioni.

Il nostro primo obiettivo resta battere il Montenegro per assicurarci la qualificazione. Se non succedesse, battere la Gran Bretagna diventerà complicato. È una squadra che gioca duro e a Pau è stata sminuita.”

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.