Paura in NCAA: Keyontae Johnson collassa in campo, è in condizioni critiche

Sono ore importantissime per Keyontae Johnson, ala classe 1999 dei Florida Gators: il ragazzo, durante la partita di oggi contro FSU, valida per la stagione NCAA, è improvvisamente collassato in campo mentre stava rientrando dopo un timeout ed è stato portato all’ospedale in barella, privo di sensi.

Secondo quanto riportato, le condizioni di Johnson, SEC Player of the Year l’anno scorso, sarebbero critiche ma per il momento stabili.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.