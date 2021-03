Per Stan Van Gundy le triple doppie non hanno nessun valore

In questa stagione NBA si stanno registrando un gran numero di triple doppie, vale a dire partite in cui un singolo giocatore riesce a far registrare almeno 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Secondo Stan Van Gundy, però, questo tipo di statistica non avrebbe alcun valore. Ecco le parole sul tema del coach dei New Orleans Pelicans.

Sono numeri che lasciano il tempo che trovano, se un giocatore chiude con 10+10+10 ha giocato meglio di uno che ha fatto 35+9+9? Le cifre tonde appassionano ma questa passione non l’ho mai capita, c’è una grossa differenza fra segnare 15 o 13 punti così come fra prendere 10 o 18 rimbalzi. Pensare che basti una tripla doppia per dire di aver ha giocato una gran partita mi sembra assurdo, io preferisco analizzare le percentuali di tiro, le palle perse, la difesa. Le triple doppia non mi hanno mai affascinato.

Fonte: Sky Sport

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.