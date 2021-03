Gallinari si fa male e Atlanta subisce la rimonta dei Clippers

Interrotta bruscamente la striscia di vittorie degli Atlanta Hawks, rimontato in modo clamoroso dai Los Angeles Clippers. Alla squadra di Nate McMillan non è bastato un +22 nel terzo quarto, dato che le riserve losangeline, su tutti Kennard (20) e Mann (21) hanno spinto la formazione di Tyronn Lue alla vittoria 119-110.

Alla fine è stato decisivo anche Leonard (25 con una tripla pesantissima) ma la notizia è l’infortunio di Danilo Gallinari per una botta al ginocchio, rimediata nel corso del quarto periodo. La cosa non sembra grave (apparentemente una semplice contusione) ma comunque ha tenuto fuori il Gallo dal finale di gara, come rivelato dal suo coach nel post gara.

