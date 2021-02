PJ Tucker avverte i Rockets: “Anche io voglio la possibilità di vincere, come Harden”

Le parole di PJ Tucker non faranno piacere ai tifosi degli Houston Rockets, dato che il veterano di fatto ha aperto a una sua partenza.

Noi abbiamo cambiato molto e Harden pensava che il suo tempo qui fosse finito, voleva una squadra per poter vincere immediatamente, lo vorrei anche io, infatti se arrivasse un’opportunità la valuterei. Lo capisco, per noi è un business ed è difficile rifiutare di unirsi a Irving e Durant.

Dichiarazioni molto chiare per la franchigia texana ma anche per tutte le contender potenzialmente interessate: con un’offerta giusta per Houston, Tucker sarebbe felice di partire e competere per il titolo.

