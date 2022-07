Pozzecco racconta la sua Italbasket: “Siamo una grande famiglia. Su Gallinari e Fontecchio…”

Gianmarco Pozzecco ha raccontato a La Gazzetta dello Sport le sue prime settimane da commissario tecnico della Nazionale. Il Poz ha parlato della sua prima vittoria in Olanda e poi ha svelato diversi retroscena sulla squadra, fra i quali un siparietto con Baldasso e l’assegnazione del ruolo di capitano.

Un primo successo complicato e sofferto, come tutte le cose che mi riguardano. Sto vivendo questo ruolo con grande senso di responsabilità, nessun allenatore crede negli italiani più di me, è fuor di dubbio. Contro l’Olanda sentivo la pressione ma la squadra ha risposto bene, si è visto anche un gioco di qualità, sono felice specialmente per le persone che hanno creduto in me, vale a dire il presidente Petrucci e il direttore Trainotti. I giocatori mi conoscono, sono un tipo diretto ma per mantenere buoni rapporti serve la credibilità che nasce dalle vittorie. E serve la condivisione delle scelte, ad esempio l’altra sera Baldasso mi ha detto “Ti ucciderei perché non mi hai fatto giocare ma ti voglio bene lo stesso”. Giusto che fosse arrabbiato ma ha capito e rispettato la decisione, questo è lo spirito che serve, tutti torneranno utili, siamo e saremo una famiglia allargata, una coesione del genere vale più di una vittoria.