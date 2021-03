Robert Horry si colloca in un club molto esclusivo, al fianco di Kobe Bryant e Michael Jordan

Robert Horry ha posto se stesso in un club decisamente elitario, quello dei giocatori più “clutch” nella storia della NBA.

Nel corso della trasmissione The Jump su ESPN, a Horry è stato chiesto di comporre il suo Mount Rushmore degli atleti più decisivi nei finali di gara. Horry ha indicato Kobe Bryant, Michael Jordan, Reggie Miller e se stesso come i quattro più “clutch” di sempre.

“MJ, Kobe, Reggie Miller & myself!” – @RKHorry on his Mt Rushmore of clutch players in NBA history

📊 via @bball_ref

March 17, 2021