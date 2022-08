Russell Westbrook e Donovan Mitchell: il possibile intreccio fra Lakers, Jazz e Knicks

La telenovela Donovan Mitchell potrebbe risolversi con un clamoroso approdo ai Los Angeles Lakers.

Secondo Marc Stein del New York Post, i rapporti fra gli Utah Jazz e i New York Knicks si sarebbero di nuovo raffreddati. Fra le due parti va avanti da settimane un tira e molla dovuto al fatto che i newyorkesi non vogliono cedere tutti i giovani o le scelte che Danny Ainge vorrebbe portarsi a Salt Lake City.

In questo scenario sembrano essersi inseriti i Lakers che potrebbero riuscire a liberarsi di Russell Westbrook e del suo ultimo anno di contratto da 46 milioni di dollari. Utah, nel suo piano di rebuilding, prenderebbe la point guard per liberare spazio salariale a fine stagione, ottenendo anche le preziose scelte gialloviola al primo turno dei Draft 2027 e 2029. A LA sbarcherebbe Mitchell per comporre con LeBron Davis e Anthony Davis un terzetto in grado di tornare a competere per il massimo traguardo.

Un’altra possibilità è una trade a tre che coinvolga anche i Knicks. In questo modo Mitchell finirebbe davvero a New York, i Lakers otterrebbero Evan Fournier dai Knicks e forse anche Bojan Bogdanovic da Utah, ai Jazz potrebbero andare Westbrook, le due scelte californiane e qualche altra (una, massimo due) messa sul piatto dalla franchigia della Grande Mela.