Colpo Besiktas, i turchi riportano Lonnie Walker IV in EuroLega

Il Besiktas, volto nuovo dell’EuroLega di quest’anno, ha battuto il primo colpo di mercato dopo una partenza 2-3 in Europa: c’è l’accordo con Lonnie Walker IV, tagliato nei giorni scorsi dai Denver Nuggets.
Walker IV, 27 anni, è stato 18° scelta assoluta al Draft NBA 2018 e in carriera ha giocato con le maglie di San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers oltreoceano. L’americano aveva esordito in EuroLega nel 2024-25 con lo Zalgiris Kaunas, tornandovi poi nella passata stagione col Maccabi Tel Aviv. In 28 partite di EuroLega con la squadra israliana, Walker ha segnato 15.1 punti di media risultando uno dei migliori attaccanti della competizione.
Resmi Açıklama I Lonnie Walker IV
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD’li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı.
NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen Walker; çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris’e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.
Lonnie Walker IV’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) October 15, 2026