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Colpo Besiktas, i turchi riportano Lonnie Walker IV in EuroLega

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Francesco ManziLascia un Commento su Colpo Besiktas, i turchi riportano Lonnie Walker IV in EuroLega

Il Besiktas, volto nuovo dell’EuroLega di quest’anno, ha battuto il primo colpo di mercato dopo una partenza 2-3 in Europa: c’è l’accordo con Lonnie Walker IV, tagliato nei giorni scorsi dai Denver Nuggets.

Walker IV, 27 anni, è stato 18° scelta assoluta al Draft NBA 2018 e in carriera ha giocato con le maglie di San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers oltreoceano. L’americano aveva esordito in EuroLega nel 2024-25 con lo Zalgiris Kaunas, tornandovi poi nella passata stagione col Maccabi Tel Aviv. In 28 partite di EuroLega con la squadra israliana, Walker ha segnato 15.1 punti di media risultando uno dei migliori attaccanti della competizione.

Francesco Manzi
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