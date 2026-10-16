Scoppia il caso Aday Mara: Zaragoza vuole impedirgli di giocare in NBA con i Thunder

Tra i giocatori che hanno rubato maggiormente gli occhi durante queste prime partite di preseason NBA c’è sicuramente lo spagnolo Aday Mara, rookie 12° scelta assoluta all’ultimo Draft per gli Oklahoma City Thunder. Mara, classe 2005, è arrivato in NBA dopo 3 anni di college: i primi 2 a UCLA, l’ultimo a Michigan con la vittoria del titolo NCAA.

C’è quindi grande hype intorno a lui, nonostante sia destinato a giocare in una squadra molto forte, campione NBA nel 2025 e semifinalista nel 2026. Nelle ultime ore però è scoppiato un vero caso Mara, a causa della dura presa di posizione del Zaragoza, l’ultimo club con cui lo spagnolo ha giocato prima di trasferirsi in NCAA. Aday Mara ha indossato la maglia del Zaragoza solo nella stagione 2022-23, giocando 22 partite con meno di 12′ di media: d’altronde aveva appena 17 anni ed era ancora lontano dal giocatore che è oggi. Ora Zaragoza rivendica i diritti sul lungo spagnolo, affermando che Mara avrebbe ancora un contratto valido in essere con il club: per questo, secondo loro, non potrebbe scendere in campo con i Thunder nella stagione 2026-27.

“Il passaggio di Mara in NCAA non ha significato che il contratto fosse terminato o che fosse escluso dal sistema FIBA. Intendiamo mantenere i diritti contrattuali sul giocatore e ci riserviamo di procedere per vie legali” ha tuonato il Zaragoza Basket nel comunicato ufficiale pubblicato oggi.