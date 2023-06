Scudetto all’Olimpia Milano, Messina: “Grazie alla proprietà che ci ha sempre sostenuti”

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha commentato a caldo la vittoria dello Scudetto da parte della sua squadra.

Queste le parole del coach biancorosso ai microfoni di Eurosport al termine di gara 7.

Un risultato bellissimo che dobbiamo alla proprietà: il signor Armani e il signor Dell’Orco ci hanno guidati nei momenti bui con equilibrio e positività. Sono stati sempre fantastici, così come i ragazzi, i quali si sono comportati da grandissimi professionisti anche quando tutto andava storto. Abbiamo fatto tanta fatica contro una squadra forte come Bologna ma il pubblico co ha dato una mano incredibile. Ho uno staff meraviglioso, non solo quello tecnico ma tutti i componenti di questo club, è una bellissima soddisfazione e probabilmente io sono quello che ha meno diritto di tutti di parlarne.