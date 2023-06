Scudetto all’Olimpia Milano, Giorgio Armani: “Questo sport e questa gente, emozioni uniche”

Anche il patron dell’Olimpia Milano, Giorgio Armani, ha parlato a caldo alla fine della gara 7 che è valsa lo Scudetto per la sua squadra.

Intervistato da Guido Bagatta e Giulia Cicchinè per Eurosport, il patron ha commentato la vittoria del 30° Scudetto.

Sono molto felice, è una bella occasione per sperimentare anche questa sensazione legata allo sport nella mia vita. Il basket è lontano dalla mia storia di stile ma le emozioni che trasmette questa gente sono speciali. La medaglia che ho al collo è particolarmente interessante perché per una volta non c’entra con la moda, mi piace molto.