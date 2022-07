Spagna, “campagna acquisti” fra le polemiche in vista degli Europei

La Spagna piazza un “colpo di mercato” importante in vista degli Europei. La federazione iberica, infatti, ha annunciato l’eleggibilità di Lorenzo Brown che potrà così essere convocato da Sergio Scariolo per gli Europei di Settembre e anche per le precedenti gare di qualificazione ai Mondiali.

La scelta

Una scelta tecnica, di fatto, visto che la selezione spagnola registra una penuria di playmaker, complice anche l’addio alla nazionale di Sergio Rodriguez e l’età non verdissima di altri giocatori come Ricky Rubio. Caso abbastanza curioso, quello di Brown, che è nato e cresciuto negli Stati Uniti e in Spagna non ha mai giocato, vantando nel suo curriculum europeo esperienze con Stella Rossa, Fenerbahce, Unics Kazan e da pochi giorni Maccabi Tel-Aviv.

🚨 OFICIAL | BIENVENIDO a #LaFamilia, @Zo_Brown 👋🏽 La #FEB nacionaliza a Lorenzo Brown como parte de su estrategia de ampliación de la base de jugadores y talento disponibles para las Selecciones.#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) July 5, 2022

Ibaka

La naturalizzazione di Brown lascerà fuori dagli Europei il centro Serge Ibaka che, secondo AS, avrebbe dato la sua disponibilità per la rassegna continentale. Coach Scariolo però gli preferirà Brown, ritenendo la sua squadra più completa nel reparto lunghi. Il centro, anch’egli naturalizzato nel 2011, non gioca per La Roja dal Mondiale del 2014.

Le polemiche

La decisione di includere Brown comunque ha generato parecchie polemiche in Spagna, a partire dall’Associazione Giocatori che ha criticato apertamente: “Possibile che la nazionale campione del Mondo non abbia giocatori spagnoli da schierare? Ogni giovane sogna un giorno di indossare questa maglia e le sue legittime speranze vengono frustrate dalla concessione di passaporti che sono sì legali ma eticamente riprovevoli“.

KO con la Georgia

Nel frattempo le Furie Rosse registrano anche la prima sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, dove dalla prossima fase incroceranno anche l’Italia. Gli spagnoli, in versione molto sperimentale, sono stati battuti 82-76 dalla Georgia a Tblisi.