LiAngelo Ball escluso dal roster degli Charlotte Hornets per la Summer League

Sono iniziate le Summer League NBA di Salt Lake City e San Francisco, nelle prossime ore partirà anche quella più nota che si giocherà a Las Vegas fino al 17 Luglio.

Nella kermesse del Nevada, però, non ci sarà LiAngelo Ball che nella scorsa edizione si era distinto con la maglia di Charlotte. Le buone prestazioni non erano bastate al fratello di Lonzo e LaMelo per convincere gli Hornets a dargli un contratto in NBA, spedendolo in D-League con l’affiliata Greensboro Swarm.

Quest’anno LiAngelo non avrà un’altra chance per mettersi in mostra, essendo stato escluso dalla Summer League dopo essere risultato positivo al Covid-19. In caso di negativizzazione rapida, però, il giocatore potrebbe tornare a disposizione per le fasi conclusive del torneo.

REPORT: LiAngelo Ball has entered health and safety protocols for COVID. His return date to Summer League is TBD. pic.twitter.com/96hp4fiKur — Legion Hoops (@LegionHoops) July 4, 2022