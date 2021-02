Steph Curry sugli anni con Kevin Durant: “Tra le migliori pallacanestro che il mondo abbia mai visto”

Tra poche ore Kevin Durant tornerà in campo, da avversario, contro i Golden State Warriors: la prima volta in gara ufficiale da quando nell’estate del 2019 ha deciso di firmare con i Brooklyn Nets.

Sull’addio di KD agli Warriors aleggia ancora un alone di controversie, e nessuno ha mai capito realmente quanto sia stata dolce o meno la sua partenza. L’unico ad essersi sempre espresso positivamente nei confronti di Durant è stato Steph Curry, che ha fatto lo stesso alla vigilia della partita contro Brooklyn ricordando i successi insieme in maglia Golden State:

Kevin Durant makes his return to the Bay Area on Saturday. Steph Curry summing up the three KD seasons: "Some of the best basketball the world has ever seen."

— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 12, 2021