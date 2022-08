Steve Kerr ha fatto un salto da… Momo Salah e Jurgen Klopp

Steve Kerr sta trascorrendo le sue vacanze in Europa e ne sta approfittando per conoscere meglio lo sport del Vecchio Continente.

Qualche giorno fa il coach dei Golden State Warriors era in Spagna, ospite del Maiorca (squadra di proprietà di Robert Saver, owner dei Phoenix Suns). Poi l’allenatore campione NBA in carica si è spostato in Inghilterra e ha fatto un salto da Liverpool.

Kerr, infatti, è stato ospite del centro di allenamento dei Reds che sono già nel vivo della loro stagione. A testimoniare la visita un tweet di Mohamed Salah: l’egiziano ha pubblicato una foto che ritrae lui, Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold intenti ad ascoltare le parole del coach. Eloquente la didascalia: “Con una leggenda del basket”.

With a basketball legend! pic.twitter.com/NVMLOvtvCf — Mohamed Salah (@MoSalah) August 28, 2022

Altamente probabile che Kerr si sia intrattenuto anche con Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool. In passato, infatti, il coach aveva usato il celebre motto “You’ll never walk alone” per celebrare la rimonta degli inglesi nella semifinale di Champions League con il Barcellona del 2019. Proprio in quella occasione Klopp parafrasò lo stesso Kerr definendo dei “giganti” i suoi giocatori, come il collega americano aveva fatto dopo la vittoria nei playoff con gli Houston Rockets, gara in cui Kevin Durant era uscito per uno stiramento al polpaccio.