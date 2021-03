Steve Kerr spiega perché gli Utah Jazz sono ancora così sottovalutati

Nonostante il miglior record di tutta la NBA e una prima parte di stagione straordinaria, gli Utah Jazz continuano a essere sottovalutati da molti appassionati.

L’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha cercato di spiegare il perché: “I tifosi mettono sempre in dubbio le squadre che non hanno il classico aspetto delle contender. Credo che sia dovuto alla mancanza di una vera superstar nel roster”.

Kerr on why the league-best Jazz are underrated: “Fans will always question teams that don’t have the traditional look of a championship team. By that, I mean no transcendent superstars.”

