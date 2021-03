Biella cala il tris contro Piacenza e vede la zona salvezza

EDILNOL BIELLA – ASSIGECO PIACENZA 95-89

(19-20; 37-22; 19-13 20-34)

Gara pazza quella tra Edilnol Biella e Assigeco Piacenza, che ha visto i piemontesi avere la meglio dopo una partita sulle montagne russe: la squadra di Squarcina prima è stata brava a portarsi sul +20 a fine terzo periodo, grazie anche a un secondo parziale da 37 punti; poi però Piacenza è riuscita a riportarsi fino al -1 con 60″ da giocare, grazie a un ultimo quarto da 34 punti. Prova maiuscola di Miaschi autore di 22 punti con 9/13 al tiro e 7 rimbalzi, tra i biellesi bene anche Carroll (26 punti e 30 di valutazione) e Laganà, al rientro dopo due partite e 24′ in campo visto l’infortunio di Bertini out per tutto il secondo tempo. Per Piacenza bene Cesana e Sabatini, autori di 17 punti assieme a Mcduffie.

Primo periodo equilibrato, con l’Edilnol che si porta fino a +7 con due canestri di Miaschi e la tripla di Hawkins, ma l’Assigeco chiude il primo quarto in testa 19-20 con un parziale di 8-0. A metà secondo quarto il risultato è ancora in bilico con entrambe le squadre che trovano con facilità la via del canestro, complici difese non proprio ermetiche. Biella dà uno strappo al match negli ultimi 3 minuti in cui piazza un parziale di 12-0 firmato Carroll e Miaschi: a fine primo tempo il tabellone segna 56-39. Massone inaugura il secondo tempo dall’arco, ma l’Edilnol allarga il divario fino al +23 grazie alle triple ancora di Carroll e Miaschi. Il terzo periodo finisce 75-55 con la tripla ancora di un indemoniato Carroll. Biella si rilassa mentre Piacenza ci crede: Mcduffie e compagni collezionano un parziale di 13-4 con cui ricuciono anche fino al -11 con le triple di Cesana e Massone, ma i padroni di casa ricacciano indietro gli emiliani con due canestri di Laganà. A metà periodo Biella è ancora avanti di 12 punti. Ma è negli ultimi 2′ che capita di tutto: Sabatini infila la tripla, Carroll sbaglia e sul contropiede viene fischiato un antisportivo quantomeno dubbio, che assieme al tecnico preso dalla panchina vale il -4 (3/3 di Mcduffie). Sulla rimessa successiva Sabatini inventa addirittura la tripla del -1, e Biella vede i fantasmi di una sconfitta incredibile. Il rimbalzo offensivo di Miaschi trasformato in canestro pesa come un macigno sulla partita, perché sull’azione successiva si accende una tonnara sotto canestro dopo la recuperata e persa di Hawkins e l’errore dall’arco di Mcduffie. L’Edilnol esce benissimo dal timeout con la schiacciata di Hawkins per il +5, Sabatini ancora con la tripla del -2 ma Biella la chiude ai liberi per il 95-89 finale.

Nato nel 1980 a Biella, città dove vive e lavora come bancario. Si innamora del basket vedendo le gesta dell’Olimpia di Dan Peterson alla fine degli anni ’80. Tifa da sempre Pallacanestro Biella