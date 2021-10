Trento ci prova fino alla fine ma la spunta Andorra

Andorra – Trento 85 – 73

(21 – 10, 25 – 20, 16 – 24, 23 – 19)

Per la seconda giornata di Regular Season di EuroCup, il MoraBanc Andorra, dopo la sconfitta registrata all’esordio contro il Lokomotiv Kuban, ospita tra le mura amiche la Dolomiti Energia Trento, anch’essa ancora a caccia del primo successo europeo della stagione.

Pronti, via e le mani dei padroni di casa sono subito piuttosto calde: Jelinek e Miller-McIntyre propiziano il primo tentativo di fuga della truppa di coach Navarro (17-10, poi 21-10 al 10′). In avvio di seconda frazione, l’andamento della sfida resta pressoché lo stesso con la Dolomiti Energia che nella metà campo offensiva si regge di fatto sulle spalle di Jordan Caroline, già a quota 17 punti (30-28). Nonostante in precedenza il margine tra i due team si fosse assottigliato, prima dell’intervallo lungo sono i canestri di Noua e Miller-McIntyre a dare la possibilità ad Andorra di scappare sul +16 (46-30 al 20′).

Al rientro dagli spogliatoi, l’Aquila prova a rientrare in partita stringendo le maglie nella propria metà campo ed effettivamente ci riesce: i primi canestri di Saunders e Forray valgono il momentaneo -6 (53-47). Tuttavia, dall’altra parte del campo Clevin Hannah manda a bersaglio la seconda tripla della sua serata e insieme a Noua permette ad Andorra di conservare il vantaggio anche prima dell’ultima frazione di gioco (62-54 al 30′). Purtroppo, contrariamente a quanto avesse fatto immaginare il parziale della terza frazione di gioco, l’ultimo quarto si rivela essere solo un tira e molla visto che prima Hannah firma il +16 (72-56), poi Reynolds il 79-70 ed infine Drew Crawford il definitivo 85-73.

TABELLINI

Andorra: Noua 20, Hannah 11, Miller-McIntyre 10.

Trento: Caroline 24, Saunders 18, Reynolds 13.