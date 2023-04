Trieste, Corey Davis positivo all’antidoping: la sostanza, il ricorso, il possibile ritorno sul mercato

Doccia gelata per Trieste a poche ore dal match di ieri con Sassari, perso 103-80. I giuliani hanno dovuto rinunciare a Corey Davis perché poche ore prima della partita è giunta la notizia della sua positività a un test anti doping.

La società ha sospeso l’atleta che dunque non è sceso in campo al Pala Serradimigni. Poco dopo il comunicato della NADO ha chiarito che la sostanza proibita riscontrata era la cocaina. Il club ha subito approntato un ricorso per richiedere le controanalisi. Il giocatore lo presenterà personalmente nelle prossime ore, basando la sua tesi difensiva su una positività per contaminazione e non per assunzione diretta, cosa che sarebbe suffragata dalla bassa quantità di sostanza rinvenuta.

Nel frattempo Trieste, a +2 sulla zona retrocessione con tre giornate da disputare, valuta un ritorno sul mercato. I biancorossi, però, hanno terminato i visti a loro disposizione e potrebbero prendere soltanto un comunitario o un extra-comunitario già vistato, cioè che abbia giocato almeno cinque partite in Italia in questa stagione.