Un’altra partita STORICA di Damian Lillard

Damian Lillard continua a collezionare prestazione pazzesche.

Nella vittoria 124-134 dei suoi Portland Trail Blazers sugli Utah Jazz, Lillard ha fatto registrare un’altra gara per gli annali. Ha messo a segno 60 punti tirando con percentuali clamorose: 72,4% (21/29) dal campo, 60% (9/15) da tre punti, 90% ai liberi.

Nella storia della NBA solamente James Harden e Karl Malone sono riusciti a segnare 60 punti tentando meno tiri su azione di lui. Per Lillard si tratta del quarto sessantello in carriera, solamente Kobe Bryant (6) e il mostro sacro Wilt Chamberlain (32) hanno fatto meglio in questa speciale classifica.

Lillard tonight: 60 PTS

7 REB

8 AST

89.8 TS% The most efficient 60-point game in NBA history. pic.twitter.com/i9Z7pWKktg — StatMuse (@statmuse) January 26, 2023

Si tratta del quattordicesimo match da oltre 50 punti nella carriera di Lillard che in questa graduatoria occupa il sesto posto all-time.

Lillard ha aggiunto anche 7 rimbalzi e 8 assisti in una serata veramente magica. La sua percentuale reale si attesta vicinissimo al 90% (89,8%), cosa che gli ha consentito di firmare la partita da 60 punti con la maggiore efficienza offensiva nella storia della NBA.