Valentine è PAZZESCO e Trieste fa 3/3! Tortona KO a Casale

Tortona – Trieste 82-85

(22-23; 15-20; 23-22; 22-20)

La Pallacanestro Trieste conquista la sua 3- vittoria in 3 giornate di campionato e resta a punteggio pieno nella Serie A Unipol 2024/25 mandando KO Tortona.

Gli uomini di coach Christian hanno infatti inflitto la prima sconfitta stagionale alla Bertram Derthona Tortona, k.o. per 82-85 e stesa dalle triple decisive di Valentine e Brooks e dalle incursioni del grande ex Colbey Ross, uomo decisivo nel break di 0-10 nel terzo periodo che ha permesso ai giuliani di raggiungere a un certo punto anche il +14.

Nel finale Kuhse e Kamagate, oltre a un super Weems, ci hanno pensato a completare la rimonta dei piemontesi, che però si vanifica sul più bello, dato che Vital fallisce il tentativo dall’arco che sarebbe valso l’overtime.

Per i giuliani grande prova di Valentine da 22 punti (6/9 da tre), 7 assist, 4 rimbalzi e 25 di valutazione, così come quella di Ross (19 punti e 8 assist), Uthoff (11 punti e 8 rimbalzi, 20 di valutazione) e di un decisivo Brooks (13 punti). Ai bianconeri non sono bastati i 18 punti di Baldasso, i 12 punti e 7 rimbalzi (22 di valutazione) di Kamagate e i 13 punti di Weems.

Trieste si conferma una squadra con grandi qualità e non è da tutti iniziare 3 su 3 in campionato giocando contro avversarie del calibro di Milano, Napoli, in Campania, e Tortona in Piemonte. Occhio che potremmo avere la sorpresa di questo campionato.

