Imprevedibile, ardente e focosa: Varese, oltre i pronostici

La prova più dura non era vincere. Era dimostrare di non essere una squadra che si scompone quando il vento si fa più freddo. In un percorso tortuoso cominciato nove domeniche fa Varese aveva già fatto intravedere di poter camminare accanto alle grandi, mettendo alle corde Brescia e poi vincendo in casa dell’EA7, prima del tonfo contro Reggio Emilia. Prima della pausa, la OJM conferma di essere viva, compatta, presente a sé stessa, dopo aver fatto serpeggiare il timore di una crisi.

In un insolito anticipo del sabato sera, i biancorossi alzano la voce: Germani battuta. E non è una vittoria qualsiasi. Non può esserlo. In sala stampa coach Giannis Kastritis non si perde nei dettagli tecnici. E fa bene: certe serate vanno assaporate più che analizzate. Può permettersi un sorriso pieno, quasi liberatorio, e forse anche la consapevolezza che il salto di qualità atteso stia finalmente prendendo forma.

Nel primo tempo Varese è diligente ma vulnerabile. I raddoppi sistematici su Miro Bilan aprono spazi sull’arco: Massinburg colpisce tre volte nei primi 20’, trasformando 12 dei suoi 14 punti dall’arco; Della Valle aggiunge altre tre triple (finisce con 25 punti e 5 assist). I biancorossi tengono buone percentuali in attacco, ma in difesa lasciano qualche crepa di troppo.

Poi, alla prima azione della ripresa, l’inerzia cambia. Olivier Nkamhoua si prende l’ex Olimpia per evitare mismatch sul pick-and-roll con Bilan: un dettaglio tecnico che diventa dichiarazione d’intenti. Più aggressività, più responsabilità, più presenza. Non solo tattica: atteggiamento.

È lì che nasce l’impresa. Un risultato che solo un indovino in preda a un colpo di follia avrebbe potuto pronosticare alla vigilia. Come anche i 3891 spettatori, esplosi quando Iroegbu (26 punti e 5 assist) scaglia dentro il buzzer-beater che incendia un finale da batticuore.

Eppure Kastritis l’aveva detto, quasi sottovoce, nel consueto incontro del venerdì: “Partite come questa ci caricano”.

La squadra ha raccolto il messaggio. Assui si incolla a Della Valle come un’ombra. Nkamhoua infila otto punti consecutivi (dall’88-86 al 97-89), capitalizzando anche una palla rubata — preziosa come il Palladio di Atene — strappata dalle mani di Stewart. Poi Iroegbu mette la firma definitiva su un capolavoro di carattere.

Persino Freeman sembra ritrovato, più leggero, più dentro la partita quando il coach lo richiede. Ma soprattutto l’Openjobmetis si impone contro Brescia con autorità: 21/30 da due, un contenuto 10/27 dall’arco e un secondo tempo da 57 punti segnati contro 41 concessi. Numeri che raccontano energia e convinzione.

Passionale, ardente, irrefrenabile. La serata perfetta per un San Valentino che, da queste parti, avrà il sapore delle grandi notti.