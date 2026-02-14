Mike James annuncia l’addio al Monaco a fine stagione: “Non vedo l’ora di venire pagato”

Mike James è tra i giocatori dell’AS Monaco che in queste settimane non stanno ricevendo lo stipendio, a causa dei gravi problemi economici del club che ne stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza futura. La star americana, miglior marcatore All-Time di EuroLega, nelle scorse ore ha espresso tutta la sua frustrazione su X, come accaduto in passato per altre situazioni.
James ha esordito scrivendo: “In qualsiasi caso sarò free agent quest’estate. Non vedo l’ora di venire pagato”, e poi ha aggiunto “Pazzesco giocare con i miei soldi e giocarci davanti alla mia faccia”.
Man either way ima free agent this summer.
Can’t wait to get paid.
— Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026
Playing wit my money and playing in my face is a nasty game.
— Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026
Poi MJ se l’è presa direttamente con un account che tweetta sul Monaco: “È pazzesco, sono in Europa da diversi anni, so che i pagamenti possono avere dei problemi ma non mentirmi dicendo che i soldi stanno arrivando quando non è vero, mi fate fare la figura dello stupido. È mancanza di rispetto. Skela [l’account X in questione, ndr] è stato veramente uno str***o. Ho salvato il tuo club e passi le giornate a dire m***a su di me. Succhiami il c***o, dovevo sapere che persona fossi”.
This the crazy thing. I been in Europe along time. I know payments can get shaky but dont lie to me and say it’s coming when it ain’t and have me looking stupid. Now it’s disrespectful
— Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026
Skela been a bitch honestly. Saved your whole club and you talk shit all day.
Suck a dick for real. I wish i knew who u was
— Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026
Poco dopo James ha comunque “assolto” Alexey Fedorychev, proprietario russo del Monaco, da qualsiasi colpa: “Sei mio amico, non ho problemi con te. Te lo giuro”.
Alexey Fedorychev u my guy. No problems about you. Promise you.
— Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026
