Mike James annuncia l’addio al Monaco a fine stagione: “Non vedo l’ora di venire pagato”

Francesco Manzi

Mike James è tra i giocatori dell’AS Monaco che in queste settimane non stanno ricevendo lo stipendio, a causa dei gravi problemi economici del club che ne stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza futura. La star americana, miglior marcatore All-Time di EuroLega, nelle scorse ore ha espresso tutta la sua frustrazione su X, come accaduto in passato per altre situazioni.

James ha esordito scrivendo: “In qualsiasi caso sarò free agent quest’estate. Non vedo l’ora di venire pagato”, e poi ha aggiunto “Pazzesco giocare con i miei soldi e giocarci davanti alla mia faccia”.

Poi MJ se l’è presa direttamente con un account che tweetta sul Monaco: “È pazzesco, sono in Europa da diversi anni, so che i pagamenti possono avere dei problemi ma non mentirmi dicendo che i soldi stanno arrivando quando non è vero, mi fate fare la figura dello stupido. È mancanza di rispetto. Skela [l’account X in questione, ndr] è stato veramente uno str***o. Ho salvato il tuo club e passi le giornate a dire m***a su di me. Succhiami il c***o, dovevo sapere che persona fossi”.

Poco dopo James ha comunque “assolto” Alexey Fedorychev, proprietario russo del Monaco, da qualsiasi colpa: “Sei mio amico, non ho problemi con te. Te lo giuro”.

