VIDEO: Houston perda la 20ª partita consecutiva, coach Silas in lacrime in conferenza stampa

Momento nerissimo per gli Houston Rockets, arrivati alla 20ª sconfitta consecutiva e sprofondati in un baratro apparentemente senza uscita.

La mancanza di vie d’uscita traspare dalla conferenza stampa del coach Stephen Silas in seguito al ko contro gli Oklahoma City Thunder. Lunghi silenzi e un’espressione al limite delle lacrime per l’allenatore dei Rockets, la cui prima esperienza in NBA si sta trasformando in un incubo.

