VIDEO: l’epico spot di Sky Sport con Gallinari, Belinelli e Bargnani

Risale alla vigilia della stagione 2009-10 l’epico spot realizzato da Sky Sport con Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Andrea Bargnani.

Il Beli aveva appena raggiunto il Mago a Toronto mentre il Gallo si apprestava a giocare la sua seconda stagione con la maglia dei New York Knick. Per la prima volta tre giocatori italiani si sarebbero trovati contemporaneamente sullo stesso parquet NBA e Sky decise di realizzare un promo per l’evento.

Nella prima scena Bargnani e Belinelli non vogliono far sedere Gallinari al suo stesso tavolo, nella seconda il Gallo viene “cacciato” da una riunione con i due giocatori dei Raptors e la redazione basket di Sky ma nella terza l’ex Olimpia si prende la rivincita, circondato da tre ragazze che ritengono New York più cool di Toronto.

