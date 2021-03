Arrivano buone notizie da Joel Embiid, infortunatosi al ginocchio nell’ultima partita

Dopo lo spavento di ieri notte, dovuto all’infortunio al ginocchio, arrivano buone notizie per i Philadelphia 76ers sul fronte Joel Embiid: la risonanza magnetica non ha evidenziato danni strutturali, né al legamento crociato né al menisco. Si tratta “solo” di un livido osseo per il quale i Sixers si aspettano che il centro possa saltare un paio di settimane.

Sarà comunque un’assenza importante per Philly, che è in testa alla Eastern Conference con un record di 26-12 e ha in Embiid uno dei principali candidati all’MVP.

Sixers sources expect Embiid could miss two weeks with bruise, which is described as "deep." — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021

