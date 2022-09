Virtus Bologna, infortunio per Daniel Hackett

Brutta notizia per la Virtus Bologna, si ferma per infortunio Daniel Hackett.

Pre-season complicata per le V Nere, alle prese con l’assenza di coach Scariolo (impegnato con la Francia) e dei giocatori impegnati negli Europei, oltre all’arrivo in ritardo rispetto ai compagni dei francesi Jaiteh e Cordinier, tagliati all’ultimo da Collet.

Pochi giorni fa l’infortunio di Awudu Abass, alle prese con nuovi guai al ginocchio. Su di lui si avranno maggiori informazioni domani con l’esito degli esami strumentali. Nel frattempo si è fermato anche Daniel Hackett per un affaticamento muscolare. Il play italiano, scrive l’edizione bolognese del Corriere, dovrà restare ai box per una decina di giorni. Niente di grave ma forfait obbligato per il Torneo Lovari, in programma nel weekend a Lucca con Venezia, Brescia e Tortona.

Hackett aveva già saltato il confronto di venerdì scorso con la Reyer e ora i suoi tempi di recupero sono più chiari. Nessun problema, invece, per Milos Teodosic che contro i lagunari era rimasto fuori per un semplice riposo programmato.