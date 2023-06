Virtus Bologna, mercato: chi saranno gli italiani a roster?

Dopo la conferma ufficiale almeno fino al 30 giugno 2024 di Sergio Scariolo, ora la Virtus Bologna deve capire chi saranno gli italiani da confermare e quelli da aggiungere durante il mercato.

Esterni

Nico Mannion ha già salutato tutti ed è già stato annunciato dal Baskonia. Al suo posto potrebbe arrivare Diego Flaccadori da Trento, con il ragazzo bergamasco che è stato tra i migliori esterni italiani della Serie A 2022-2023.

Confermatissimo Daniel Hackett in cabina di regia, con Alessandro Pajola suo backup, avendo rinnovato fino al 2026, mentre bisogna capire il futuro di capitan Marco Belinelli. Il Beli vuole restare a Bologna e Bologna vuole continuare con il suo capitano. Bisogna solo trovare una quadra economica che renda felici entrambe le parti.

Occhio alla situazione Stefano Tonut, che potrebbe chiedere a Milano di lasciare l’EA7 per avere un minutaggio superiore proprio in Emilia-Romagna. Al momento tutto tace ma non è da escludere che la situazione possa evolversi nel giro di qualche giorno/settimana.

Ali

Al momento l’unica ala italiana a roster all’inizio di questo mercato in casa Virtus Bologna è Awudu Abass, che in questi playoff è tornato a dare una mano alla squadra dopo 2 anni di calvario a causa di un paio di infortuni gravissimi.

In verità non è davvero l’unico perché ci sarebbe anche Leo Menalo, che però ha giocato poco o nulla quest’anno. Potrebbe restare a roster un altro anno ma potrebbe anche andare in prestito in qualche altro club per giocare minuti veri.

Lunghi

L’unico lungo di formazione italiana a roster del 2022-2023 era Gora Camara. Il centro cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna potrebbe andare in prestito a fare esperienza in Serie A (si è già parlato di Varese per lui).

Al momento non è in preventivo l’inserimento di altri lunghi italiani, non essendocene. Impossibile il ritorno di fiamma di Achille Polonara che quasi certamente tornerà al Baskonia. Quindi probabilmente la Virtus non avrà lunghi italiani di livelloin squadra l’anno prossimo.