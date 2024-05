EA7 Milano, e se Nigel Williams-Goss fosse la prossima guardia titolare?

L’Olimpia EA7 Milano sta pensando alla prossima stagione sportiva e, secondo La Repubblica, Nigel Williams-Goss potrebbe essere un nome più che interessante.

L’esporto americano, che a settembre compirà 30 anni, potrebbe prendere il posto di Billy Baron, che difatti quest’anno non c’è mai stato in casa Scarpette Rosse, al netto di qualche apparizione a fine 2023. C’è però una condizione importante da rispettare: il passaggio di Keenan Evans, altro nome interessante per i biancorossi italiani, dallo Zalgiris Kaunas all’Olympiacos.

Nigel Williams-Goss, che piace all’EA7 Milano, è all’Oly dal 2023 ma prima ha giocato un paio di stagioni al Real Madrid, vincendo anche un’EuroLega con i Blancos proprio la scorsa stagione con Chus Mateo in panchina. Stiamo quindi parlando di un giocatore che sa anche come si vincono determinati trofei, che l’Olimpia vuole alzare.

Sicuramente i meneghini non possono sbagliare le guardie quest’estate, come detto dallo stesso Ettore Messina. Purtroppo Kevin Pangos non ha reso come tutti si sarebbero aspettati e Devon Hall non è riuscito a giocare come all’inizio della sua avventura italiana. Non parliamo di Baron che purtroppo è stato condizionato da quel gravissimo infortunio. Stiamo a vedere cosa accadrà da qui a fine giugno, di certo si parlerà di nomi da top team europeo.

