Vuoi vincere un weekend in compagnia di Andrea Bargnani?

Ormai Andrea Bargnani è finito lontano dai riflettori, specialmente per quanto riguarda il mondo del basket. L’ex star dei Toronto Raptors non scende in campo dal 2017 ma non ha mai annunciato ufficialmente il suo ritiro.

In ogni caso sono sempre più rare le possibilità di avere notizie del Mago, la cui attività social è ormai praticamente nulla. La scelta #1 del Draft 2006 è comparsa in una foto su Instagram con Gigi Datome, storico compagno di Nazionale. I due appaiono sorridenti in Sardegna di fronte a una bella bottiglia di vino.

Il capitano dell’Italbasket, appena compreso nella lista di convocati per gli Europei, ha accompagnato lo scatto con una didascalia molto divertente, nel suo stile. Ha invitato tutti a commentare scrivendo chi vedono in foto, con l’ormai consolidata formula del “solo commenti sbagliati”. I più esilaranti, ha scritto Datome, vinceranno un weekend in Sardegna in compagnia di Bargnani, con la possibilità di fargli diverse domande sulla pallacanestro. Difficile che la promessa possa realizzarsi ma diverse persone si stanno impegnando, fra le quali Marco Spissu, il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, il personaggio televisivo Alessandro Cattelan e il cantante Gemello. Divertentissime anche le coppie proposte: Platone e Socrate, Fabio e Mingo, Mahmood e Blanco, Baraldi e Zanetti, Stanis e Renè, Sgarbi e Mughini, solo per citarne alcuni.

Da menzionare anche gli hashtag utilizzati da Datome, fra i quali due che indicano che Bargnani “non si è ritirato” e che “aspetta una opportunità allettante”. Anche in questo caso difficile immaginare che l’ala dell’Olimpia fosse seria ma con Bargnani mai dire mai…

Foto: FIBA