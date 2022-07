Adam Silver ne ha per tutti: attacca anche il load management e lancia una frecciatina agli Spurs

Nel corso della conferenza stampa tenuta a Las Vegas durante la Summer League, Adam Silver ha toccato vari argomenti.

Il commissioner della NBA ha illustrato i ricavi della lega nell’ultimo anno e ha attaccato frontalmente Kevin Durant per la sua richiesta di trade. Silver però ha avuto parole dure anche nei confronti delle franchigie che praticano il load management, ovvero la scelta di tenere a riposo i giocatori migliori anche quando non sono infortunati.

Il numero uno della NBA ha criticato fortemente questa filosofia e l’impatto che ha sull’immagine della lega.

NBA commissioner Adam Silver on load management: “There’s nothing more frustrating also for our fans than having players, frankly, who aren’t injured following some program schedule for rest. I’m looking at [Spurs executive] R.C. [Buford], you started this all.” pic.twitter.com/AJTyHs4PX4

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 12, 2022