60 giocatori nella prima lista di Team Usa per le Olimpiadi

Nonostante si parli di un annullamento delle Olimpiadi, Team USA ha iniziato il percorso di selezione degli atleti che saranno a Tokyo a caccia dell’oro.





Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN ci sarebbero ben 60 giocatori nella lista preliminare della nazionale statunitense, inclusi tutti i big della NBA, anche se quelli impegnati nelle Finals potrebbero non essere a disposizione per i Giochi. IN particolare per il ruolo di centro, specifica l’insider, ci sono anche i nomi di Bam Adebayo e Christian Wood.

Sources: USA Basketball sent out approximately 60 invitations to players expressing interest in being part of 2021 Olympic team player pool, including all the league’s big names. Team USA could be without players advancing to NBA Finals, based on timing of July Olympics in Tokyo. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2021

Selection process at center will be interesting for this team, a problem-area for Team USA in 2019 World Cup. Miami’s Bam Adebayo and Houston’s Christian Wood – one of the league’s success stories in 2020-2021 – are among invitees to fill those roles, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2021

Foto: fiba.basketball

