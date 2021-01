LaVar Ball è sicuro: “LaMelo si è stancato di partire dalla panchina”

LaVar Ball è tornato a parlare del percorso dei suoi figli in NBA, riferendosi in particolare all’avvio di stagione da rookie di LaMelo con gli Charlotte Hornets.

Secondo LaVar il figlio, autore di un ottimo primo mese, sarebbe insoddisfatto del suo ruolo in uscita dalla panchina: “Penso proprio che non sia contento di questa cosa anche se non lo dà a vedere. Se l’ho sempre allenato per essere il migliore e sei stato abituato a partire in quintetto per tutta la vita… I miei figli non sono dei role player, sono delle superstar perciò lasciateli liberi di giocare. Però se non hai una mentalità del genere è difficile allenarli”.

Poi Ball ha fatto una delle sue solite sparate, dicendo che i suoi tre figli sarebbero in grado di giocare insieme e dominare in NBA, fino ad essere capaci di battere i Brooklyn Nets con Irving, Harden e Durant in campo.

Fonte: TMZ

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.