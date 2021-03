Accesa discussione fra Draymond Green e Tony Allen: chi è il miglior difensore di sempre?

Botta e risposta a distanza, via Twitter, fra Draymond Green e Tony Allen riguardo chi sia il miglior difensore di sempre.

Il giocatore di Golden State ha dichiarato di ritenersi il miglior giocatore nella propria metà campo della storia della NBA. L’ex Celtics e Grizzlies, invece, non la pensa esattamente così: “Che cavolata, – ha scritto Allen postando una grafica con le parole di Green -, ma tu chi sei riuscito a fermare? Quali giocatori hai bloccato?”.

In the words of Jay Z! “We don’t believe u, u need more people!” @money23green https://t.co/HxBtYXAGXg

La contro risposta di Draymond non si è fatta attendere: “Sto ancora aspettando che tu riesca a fermare me, le tue capacità difensive sono iniziate a calare nel 2015, quando vi abbiamo schiacciati durante il percorso verso il nostro primo titolo”, ha scritto retwittando a sua volta lo stato di Allen.

I was waiting on you to stamp me Big homie, but your stamp book started running low in 2015 when we used you against your team on the way to my 1ST championship. https://t.co/mDHfltdfZ0

— Draymond Green (@Money23Green) March 23, 2021