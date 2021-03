Bufera in casa Toronto Raptors: Pascal Siakam viene multato

I Toronto Raptors sono in piena crisi: i campioni NBA del 2019 stanno attraversando una striscia di 9 sconfitte consecutive e l’armonia nello spogliatoio è ai minimi termini.

Notizia di oggi è che la franchigia canadese ha comminato una multa da 50mila dollari a Pascal Siakam, reo di aver diretto al proprio allenatore Nick Nurse delle parole non proprio amichevoli al termine della sconfitta contro i Cavaliers: pur essendo il miglior marcatore della squadra (19.8 punti) e anche il miglior rimbalzista (7.3), Siakam è stato relegato in panchina durante l’ultimo quarto della gara, e pare che la cosa non gli sia andata a genio.

The Toronto Raptors fined star forward Pascal Siakam $50,000 after directing several heated choice words toward head coach Nick Nurse after Sunday’s loss in Cleveland, sources tell @TheAthletic @Stadium.https://t.co/v7eFvP79QW

