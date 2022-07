Accuse gravissime per Miles Bridges: rischia diversi anni di carcere

A fine Giugno Miles Bridges è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica. Nelle scorse ore però la sua situazione è notevolmente peggiorare perché è stato imputato anche di violenza su minore, come riportato in anteprima da TMZ.

Bridges ha percosso la sua fidanzata, Mychelle Johnson, la quale ha postato sui social i risultati dell’aggressione. Ad aggravare la situazione il fatto che i figli della donna fossero presenti al momento dell’aggressione e potrebbe essere rimasti coinvolti dalla furia del giocatore (ormai quasi ex) degli Charlotte Hornets. Sulla testa di Bridges, infatti, adesso pende non solo l’accusa di violenza domestica ma anche due capi di imputazione per violenza su minori che potrebbero sfociare in tentato omicidio o lesioni gravi.

Nelle prossime ore è attesa la sentenza che potrebbe condannare Bridges a diversi anni di carcere. Nel frattempo gli Hornets hanno dichiarato che continuano a monitorare questa gravissime accuse ma la carriera NBA del giocatore sembra giunta al termine. Bridges era reduce dalla sua miglior stagione con oltre 20 punti di media e avrebbe firmato un contratto ricchissimo in estate. Adesso, invece, rischia non solo di non giocare più ma anche di trascorrere diverso tempo in prigione, se le pesanti accuse a suo carico dovessero essere confermate.

In tutto ciò i tifosi sono inferociti e chiedono il ban a vita dalla NBA per Bridges, a prescindere dalla sentenza che verrà emessa. A questo coro unanime iniziano ad aggiungersi anche voci di addetti ai lavori come quella del giornalista Keith Smith.

I’m a big believer in due process and letting it play out, but I believe Miles Bridges deserves whatever is coming to him. I just hope this isn’t yet another failure of the legal process. The details released today are horrible and he should be nowhere near a basketball court.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) July 20, 2022