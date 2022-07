Ufficiale il ritorno in Italia di Marco Spissu

Marco Spissu tornerà a giocare in Italia dopo l’esperienza all’Unics Kazan: indosserà la maglia della Reyer Venezia.

Nuova esperienza in Italia per Marco Spissu dopo la lunga carriera con la Dinamo Sassari, società che l’ha formato e alcune esperienze in prestito, fra cui quelle con Virtus Bologna, dove ha vinto il campionato di A2. Con i sardi ha vinto la FIBA Europe Cup nel 2019 con Gianmarco Pozzecco alla guida. La scorsa estate la decisione di lasciare la Sardegna per giocare in EuroLega con l’Unics Kazan. L’esperienza russa è stata però chiaramente condizionata dallo scoppio della guerra in Ucraina, fatto che ha influito tantissimo nella scelta di tornare in Italia. Adesso la firma con Venezia dove giocherà in EuroCup, prima però gli Europei con la Nazionale dopo le Olimpiadi dello scorso anno.

Atteso a breve il comunicato ufficiale che definirà ufficialmente la durata del contratto.