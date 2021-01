Addio Sassari, Justin Tillman vola in Turchia

Justin Tillman non è più un giocatore della Dinamo Sassari. Dopo diverse settimane da separato in casa, con pochissimo spazio concessogli da coach Pozzecco, il giocatore ha deciso di lasciare la Sardegna.

Il lungo statunitense, che di fatto non ha mai convinto con la maglia del Banco, non proseguirà la sua carriera in Italia (Brescia era sulle sue tracce) ma andrà a giocare in Turchia. Il Bursaposr, infatti, ha annunciato ufficialmente il suo arrivo, insieme a quello di Marial Shayok per tentare di lasciare l’ultimo posto nella classifica della BSL.

