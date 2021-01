Aggiornamenti sulle condizioni di Caris Levert: dovrà operarsi

La trade che ha avuto come protagonista James Harden ha coinvolto anche Caris Levert, finito agli Indiana Pacers. Il peggio, però, è accaduto durante le visite mediche dell’esterno, dalle quali è stato rivelato un nodulo in un rene.

Una notizia che ha destato parecchia preoccupazione all’interno del mondo NBA, anche perché il giocatore è stato subito dichiarato indisponibile a tempo indeterminato. Ora, dopo ulteriori indagini, arrivano delle novità riguardo le condizioni di Levert. A svelarle il general manager dei Pacers, Kevin Pritchard, il quale ha rivelato a una radio di Indianapolis che l’atleta dovrà, con tutta probabilità, operarsi per rimuovere il nodulo. Nonostante ciò il GM ha sottolineato che la situazione è sotto controllo grazie ai medici che stanno seguendo Levert.

Kevin Pritchard discussing LeVert and the mass on his kidney on @1075thefan: “We got comfortable with the medical. We are getting more comfortable every single day. He’s probably going to have surgery.”

— Tony East (@TEastNBA) January 18, 2021