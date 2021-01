Clamoroso nella trade di Harden: si muove anche Victor Oladipo!

Non finiscono i colpi di scena relativi allo scambio che sta portando in questi minuti James Harden ai Brooklyn Nets. Oltre a tutti i dettagli già elencati, c’è una quarta squadra coinvolta, anche se è da capire se sia una trade unica o due separate: gli Indiana Pacers.

Come riportato da Shams Charania, gli Houston Rockets hanno deciso di cedere subito Caris LeVert, arrivato da Brooklyn, ai Pacers in cambio di Victor Oladipo, che aveva manifestato il proprio malcontento nei mesi scorsi.

Rockets are acquiring Caris LeVert in James Harden deal from Brooklyn and sending LeVert to Indiana to acquire two-time All-Star Victor Oladipo — in addition to the four first-round picks and four draft pick swaps, sources said. https://t.co/3Tsm0dErtP

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021