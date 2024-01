Aleksa Avramovic ha gli occhi dell’NBA addosso?

Aleksa Avramovic ha disputato il torneo della sua vita durante la Coppa del Mondo FIBA 2023 a settembre, tanto che persino le squadre dell’NBA erano interessate a scoprire chi fosse questo misterioso ragazzo.

Avramovic ha giocato un ruolo fondamentale nella corsa della Serbia verso la finale, confrontandosi con i giocatori chiave degli avversari. Il 29enne di Cacak ha attirato l’attenzione quando ha limitato il canadese Shai Gilgeous-Alexander, una guardia All-NBA, in semifinale e ha stupito la folla con le sue emozioni.

“Aleksa Avramovic è il miglior giocatore di Cacak perché ha fatto molto l’anno scorso, ha raggiunto la qualità, ho persino ricevuto molte domande su Aleksa dall’NBA”, ha detto il suo agente, Misko Raznatovic, che rappresenta anche Nikola Jokic, in un’intervista a Kablarnet.

“Il punto è che si tratta di un ragazzo simpatico e gentile con il quale ho un’ottima comunicazione. È difficile andare in Italia dalla KLS (Lega serba). Con lui ci sono riuscito e mi sono sentito molto bene dopo il passaggio di Aleksa a Varese. Non lo sognavamo davvero, ma per lui è diventato realtà vincere l’argento ai Mondiali e mettersi in tasca la migliore guardia del campionato NBA”, ha detto Raznatovic. “Ho anche visto l’accoglienza dopo la Coppa del Mondo a Cacak. Nessuno ha avuto un’accoglienza simile, ero persino invidioso di lui. Aleksa se lo meritava”.

Leggi anche: Danilo Gallinari cambia maglia, Washington lo cede ai Detroit Pistons