Strapotere della Reyer, Venezia ferma Varese coi lunghi

Pallacanestro Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia: 92-103

(22-31, 25-29, 18-26, 27-17)

L’Umana Reyer Venezia interrompe la striscia consecutiva di 3 vittorie della Openjobmetis Varese. La squadra di coach Spahija sfrutta lo strapotere dei suoi lunghi, soprattutto Mfiondu Kabengele autore di 16 punti con 9 rimbalzi, per allungare nel secondo tempo sul +23, dopo 20′ combattuti e passare a Masnago. Varese ci mette il cuore, capitan Olivier Hanlan (20 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) è il migliore dei suoi, capace di riportare la squadra sul -9 sul finale quando si ferma la corsa della OJM.

Venezia ha un approccio migliore sulla partita. Toglie il tiro da tre a Varese (1/8 in 3’) e va velocemente sopra la doppia cifra coi punti di Kyle Wiltjer, che incide da dentro e da tre, per il 13-27. Poi la OJM risponde coi cambi e sopratutto con Davide Moretti che fa esplodere subito da tre tiri da oltre l’arco per accorciare sul 22-27. L‘attacco infuocato dei padroni di casa dura poca perché la Reyer getta acqua tornando a colpire da dentro con Mfiondu Kagengele, dominante e autore di 7 punti che spingono gli ospiti sul 28-46 di metà seconda frazione, fondamentale per tenere le distanze anche quando Varese si fa risentire col parziale di 8-2 (McDermott-Hanlan-Brown) andando verso l’intervallo. Nonostante Varese ci metta il cuore, Venezia ha troppa fisicità a proprio favore. Bastano un paio di minuti davvero sottotono alla OJM, dopo la metà del terzo quarto, per cadere sul -23 (61-84) con la Reyer mette le mani sulla gara. La squadra di coach Tom Bialaszewski prova a rientrare affidandosi ad Olivier Hanlan: a 30″ dalla fine la OJM vede il -9 sul tabellone luminoso, ma non resta abbastanza tempo.

Tabellino

Openjobmetis Varese: Young 0, Mannion 21, Ulaneo 2, Spencer 8, Woldetensae ne, Moretti 13, Librizzi 0, Virginio ne, Hanlan 20, McDermott 9, Brown 19;

Reyer Venezia: Spissu 6, Tessitori 9, Heidegger 4, Casarin 6, De Nicolao 3, Janelidze ne, Kabengele 15, Paris 11, Brooks ne, Simms 20, Wiltjer 16, Tucker 13;