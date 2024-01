Danilo Gallinari cambia maglia, Washington lo cede ai Detroit Pistons

Danilo Gallinari non scende in campo, per scelta tecnica, dal 28 dicembre: da allora gli Washington Wizards non gli hanno più concesso minuti, dando maggiore spazio a giocatori più giovani e futuribili, visto il pessimo record di 7-31. Anche prima di questa striscia di DNP, il Gallo era sulla lista dei partenti e poco fa Adrian Wojnarowski ha annunciato la trade che porterà l’italiano lontano dalla capitale statunitense. Gallinari è stato ceduto ai Detroit Pistons insieme a Mike Muscala, in cambio Washington riceve Marvin Bagley III, Isaiah Livers e due scelte del secondo turno al Draft.

I Pistons attualmente sono la peggior squadra NBA con sole 3 vittorie in stagione, hanno stabilito il record di maggior numero di KO consecutivi in una singola stagione (28) e di questo passo potrebbero anche chiudere col peggior record di sempre (che ora appartiene agli Charlotte Bobcats). Non è chiaro se Gallinari metterà mai la maglia dei Pistons oppure se verrà tagliato, magari dicendo così addio alla carriera NBA per tornare in Europa. Prima di essere messo da parte da coach Unseld a Washington, il Gallo stava segnando 7.0 punti di media dopo un anno totalmente passato ai box per la rottura del legamento crociato.

L’unica nota lieta per Danilo Gallinari in questo trasferimento è che, se rimarrà ai Pistons, a Detroit troverà suo fratello Federico, Development Coach dei Motor City Cruise, in G-League.