All’asta le scarpe regalate da Kobe Bryant al giovanissimo LeBron James

Negli ultimi mesi, dopo la morte di Kobe Bryant, ci sono state tante aste per cimeli appartenuti alla leggenda dei Lakers, spesso venduti a carissimo prezzo.

Potrebbe superare ogni record quella che partirà nei prossimi giorni, sul sito specializzato Heritage Auctions, per un paio di scarpe donate dal Black Mamba a LeBron James. Si tratta di un modello che venne regalato nel 2002 da Kobe a LBJ, quando l’allora #8 era fresco di three-peat con i gialloviola e LeBron, al liceo, s’imponeva come uno dei prospetti più interessanti degli Stati Uniti.

A quel tempo Kobe era sponsorizzato dall’Adidas che creò delle scarpe a suo nome con i colori della bandiera americana, per ricordare le vittime dell’11 Settembre. Il Mamba ne regalò un paio a James, il quale le indossò per diverso tempo, nonostante fossero di un numero troppo piccolo per il suo piede.

Adesso le scarpette verranno messe in vendita con una base di partenza di 20mila dollari ma si prevede che il prezzo lieviterà, visto il valore di un oggetto passato per mani così prestigiose.

Fonte: Los Angeles Times

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.