Ancora storie tese fra Rajon Rondo e Russell Westbrook, entrambi espulsi

Partita caratterizzata da grande nervosismo la scorsa notte fra Atlanta Hawks e Washington Wizards con un bilancio totale di nove falli tecnici e ben tre espulsioni.

In particolare spicca l’acceso confronto tra Russell Westbrook e Rajon Rondo, i quali evidentemente non hanno risolto il diverbio avuto in estate nella bolla di Orlando. Nel primo tempo i due sono venuti a contatto e si sono beccati un doppio tecnico, ricevendo un’altra sanzione dopo l’intervallo. In particolare quando Westbrook è stato espulso, Rondo lo ha salutato ironicamente indicandogli la via degli spogliatoi. Poco dopo però l’ex Celtics e Lakers è stato costretto a seguirlo, mentre Robin Lopez li aveva preceduti entrambi.

A fine gara Westbrook, alla seconda espulsione in una settimana dopo quella con i Rockets, ha fatto mea culpa: “È colpa mia perché non devo abbassarmi a quel livello, non fa parte del mio carattere e devo riuscire a gestire meglio il trash talking, controllandomi maggiormente. Non sono d’accordo con il secondo tecnico ma comunque non sarei stato espulso se non mi fossi messo sullo stesso piano di qualcun altro e avessi incanalato la mia energie nella giusta direzione”.

Direzione che Westbrook in effetti fatica a trovare, come dimostra la sconfitta 100-116 che ha portato la sua squadra ad avere un record di 3-12.

