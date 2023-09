Arturs Zagars è finito sul taccuino di un team di EuroLega dopo un Mondiale PAZZESCO

Secondo El Correo, il Baskonia ha espresso interesse per la point guard della Lettonia, Arturs Zagars, uno dei giocatori di spicco della Coppa del Mondo FIBA 2023.

Zagars, 23 anni, è attualmente il leader della Lettonia per punti e assist nel Campionato del Mondo con 14,2 e 6 rispettivamente. Ha aiutato la sua nazionale a raggiungere i quarti di finale della competizione per la prima volta nella storia e ha realizzato 24 punti e 8 assist nella sconfitta per 79-81 contro la Germania nella gara che avrebbe potuto portare i baltici alle Semifinali della Coppia del Mondo FIBA 2023.

Una delle migliori prestazioni di Zagars in Coppa del Mondo è stata quella contro la Francia, alla seconda partita del torneo. Ha messo a referto 22 punti e 5 assist in una grande vittoria che ha assicurato alla Lettonia la qualificazione al turno successivo, eliminando i Bleus.

Arturs Zagars ha collezionato 43 presenze in Liga ACB spagnola con la Joventut Badalona dal 2017 al 2021. Ha trascorso la stagione precedente con la squadra del campionato lituano Nevezis.

Stiamo a vedere se Zagars sarà il prossimo colpo del Baskonia, dove giocherà per le prossime due stagioni l’italo-americano Niccolò Mannion, che vuole rilanciarsi dopo due stagioni difficili a Bologna.

Leggi anche: Non diamo per scontato quello che ha fatto quest’Italbasket