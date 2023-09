Luka Doncic accusa gli arbitri di non voler chiamare i falli su di lui

Luka Doncic è stato espulso durante la partita contro il Canada, ma ha avuto il controllo totale nella conferenza stampa successiva, quando ha accusato apertamente gli arbitri della gare di non voler chiamare falli su di lui.

“Penso che tutti sappiano qual è stata la mia frustrazione. Gli arbitri hanno detto a uno dei ragazzi ‘Non chiameremo un fallo su di lui perché continua a lamentarsi con noi’. So che mi lamento molto, ma non credo che sia giusto. Stavano giocando fisicamente contro di me, ma non è giusto dire una cosa del genere”.

L’allenatore Aleksander Sekulic ha sostenuto la sua stella Luka Doncic: “È difficile giocare quando si viene colpiti costantemente per tutta la partita. Lavoriamo molto su questo aspetto, ma è parecchio difficile e soprattutto frustrante. Ci si stanca di questo. Non so se capite, so che non è bello. È molto, molto difficile e questo rende Luka così speciale perché è difficile difenderlo in modo legale”.

Doncic ha chiarito che non ha nulla a che fare con Dillon Brooks, ma con il modo in cui gli arbitri lo hanno trattato: “Rispetto Dillon, è molto fisico, può non piacere alla gente, ma lo rispetto per quello che fa. E lo fa davvero bene”.

