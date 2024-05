Gallinari dopo la lunga assenza dal campo: “Onestamente non è facile trovarsi in questa situazione… ma credo di aver fatto bene”

Danilo Gallinari ha giocato veramente poco da quando è arrivato ai Milwaukee Bucks. Ai playoff ha saltato gara-1, gara-2 e gara-3, dove non è stato proprio messo in campo. In gara-4 ha giocato 13 minuti per necessità perché Bobby Portis si è fatto espellere nel primo tempo e stanotte Doc Rivers gli ha dato ulteriore fiducia, lasciandolo in campo per 20 minuti con 4 punti e 6 rimbalzi.

Queste le parole di Gallinari nel post vittoria dei Bucks contro Indiana:

“Onestamente non è facile trovarsi in questa situazione. Non mi era mai capitato, sono sempre stato un giocatore da 30 minuti e passa a partita, anche ad Atlanta quando partivo dalla panchina. È qualcosa che ho imparato a fare, ci vuole tantissime forza mentale, oltre che lavoro fisico, perché devi allenarti come se giocassi 30 minuti a partita, ma devi essere pronto mentalmente a scendere in campo ogni volta che il coach ti chiama per andare sul parquet. Bisogna seguire la partita, vedere cosa succede, studiare il game plan, studiare gli avversari, perché questi sono i playoff, non sono ammessi errori se vuoi vincere le partite. Ripeto, è una situazione nuova per me ma credo di aver fatto un buon lavoro”, ha detto Danilo Gallinari nella conferenza stampa post vittoria in gara-5 dei Milwaukee Bucks contro Indiana Pacers.

Stiamo a vedere cosa accadrà in gara-6 a Indianapolis. Sicuramente oggi possiamo dire che il Gallo è un giocatore che può ancora tenere il campo nei playoff, tutto dipende dalle situazioni e dalle decisioni di Doc Rivers e del suo coaching staff.

