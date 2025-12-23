AS Monaco a rischio esclusione dai playoff 2026: la situazione finanziaria è DRAMMATICA

L’AS Monaco Basket è al centro di una delle vicende più delicate del basket francese ed europeo. Il presidente della LNB, Philippe Ausseur, ha confermato la possibilità che il club del Principato venga escluso dai Playoff 2026 della Betclic Elite se non risolverà entro la fine della stagione regolare 2025-26 i problemi amministrativi che lo affliggono da mesi.

“La stagione della buona volontà e della pazienza è finita. Monaco deve reagire rapidamente, perché altrimenti la mano della lega, e la mia, non tremerà”, ha dichiarato Ausseur a L’Équipe, adottando una posizione ferma e senza margini di interpretazione.

La questione chiave: il debito legato alla luxury tax

La situazione che ha portato alle sanzioni riguarda principalmente il debito accumulato da Monaco sulla luxury tax, uno strumento finanziario imposto dalla LNB per favorire equilibrio e sostenibilità tra i club.

Secondo Ausseur, l’AS Monaco presenta una discrepanza enorme tra:

la qualità della squadra,

l’investimento del roster,

e la struttura amministrativa, considerata inadeguata e deficitaria.

Un contrasto che ha portato alla “maggior quantità di multe nella storia del campionato francese”, parole pesanti che danno la misura della tensione tra club e federazione.

Le sanzioni LNB: penalizzazioni in classifica e rischio esclusione

Le sanzioni inflitte dalla Lega includono anche la detrazione di una vittoria dal totale stagionale. Nonostante ciò, la squadra di Vassilis Spanoulis guida comunque la classifica della Betclic Elite con un record rettificato di 9-2.

Ausseur è stato chiaro:

“Se ci fosse anche un minimo segnale di cambiamento, sarebbe significativo. Ma non c’è nulla. Il club, per varie ragioni, non ha rispettato i requisiti amministrativi. È inaccettabile e la lega non farà passi indietro.”

La prospettiva più severa è la mancata partecipazione ai Playoff 2026, un precedente clamoroso per una squadra che negli ultimi anni è diventata un pilastro dell’élite europea.

Anche l’EuroLega sanziona il Monaco: blocco dei trasferimenti

Oltre ai problemi con la LNB, l’AS Monaco deve affrontare una transfer ban imposto dalla Euroleague Basketball, legato a questioni amministrative e debitorie simili. Una doppia pressione che mette a rischio non solo la stagione nazionale, ma anche la competitività europea del club.

In EuroLega, il Monaco è attualmente 10-7, con quattro squadre a pari merito per il sesto posto, l’ultimo che garantisce l’accesso diretto ai Playoff 2026.

Una crisi che pesa sul basket francese

Il caso Monaco sta diventando un campanello d’allarme per tutto il movimento cestistico francese. Le dichiarazioni di Ausseur hanno evidenziato come la LNB voglia mantenere standard amministrativi elevati, anche a costo di scontrarsi con uno dei club più ricchi, ambiziosi e mediaticamente rilevanti d’Europa.

La sensazione è che i prossimi mesi saranno decisivi: o il Monaco risolve definitivamente le proprie pendenze amministrative o rischia un ridimensionamento storico sul piano sportivo.

Conclusione: Playoff 2026 a rischio e futuro incerto

Le parole del presidente LNB Philippe Ausseur non lasciano spazio ai dubbi. L’AS Monaco deve dare un segnale immediato per evitare sanzioni ancora più pesanti e l’incubo dell’esclusione dai Playoff 2026 della Betclic Elite.

Tra luxury tax non pagata, record di multe, trasferimenti bloccati e pressioni dalla Eurolega, il club monegasco sta affrontando uno dei momenti più complessi della sua storia recente.

Il conto alla rovescia è iniziato, e il futuro della Roca Team dipende ora dalla sua capacità di rimettere in ordine la propria struttura amministrativa.